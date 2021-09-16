Перечислены лучшие приложения для видеозвонков

В Роскачестве назвали лучшие приложения для осуществления видеозвонков. Специалисты выбирали из 19 самых популярных. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

В первой тройке лидеров оказались Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger. Этими приложениями удобнее всего пользоваться на операционной системе iOS. Для Android лучшими признаны WhatsApp, «Одноклассники» и Facebook Messenger.

Также исследователи решить проверить приложения на безопасность. Оказалось, что «запаролить» можно Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте», в то время как на Zoom и Skype могут воспользоваться этой функцией лишь обладатели системы iOS.

При этом самыми функциональными названы Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также спецсервис связи Zoom.