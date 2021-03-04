Перечислены лучшие гаджеты-подарки на 8 Марта

Гаджет — подарок, который впечатлит при вручении, а в будущем станет практичным и незаменимым. Какие устройства лучшего всего вручить на 8 Марта, написал Life.

Эксперты советуют присмотреться к смарт-часам Huawei Watch Fit. Они включают 96 программ для занятий спортом, 12 анимированных видеоуроков Quick-workout Animations и 44 упражнения. Устройство работает до пяти дней в классическом режиме и до 10 — в режиме экономии энергии. Корпус защищен от воды и пыли.

Смартфон Samsung Galaxy A51 оказался самым популярным смартфоном в России в 2020 году, который продолжает быть актуальным и в 2021-м.

Умная колонка «Яндекс.Станция» управляет умным домом, музыкой, оповещает об уведомлениях на смартфоне. В колонку интегрирован голосовой ассистент Алиса, который включает музыку, вызывает такси, запускает робота-пылесоса.

Беспроводные наушники AirPods Pro обладают шумоподавляющим эффектом. Они выглядывают из ушей гораздо менее заметно, чем первое и второе поколения.

Смарт-часы Apple Watch Series 6 умеют определять уровень кислорода в крови. Гаджет также предлагает широкий набор параметров физической активности — тренировки, распознавание падения, измерение ЭКГ.

Робот-пылесос Tefal RG7145RH Smart Force Extreme оснащен длинными боковыми щетками. Благодаря этому он эффективно извлекает пыль из-под мебели и из углов. Модель справляется с задачами не только на гладком покрытии, но и на ковре с ворсом.