02 августа 2023, 12:23
Перечень обязательных для предустановки программ расширили в России
Кабмин расширил перечень обязательных для предустановки программ в 2024 году
Правительство расширило список российских программ, обязательных для предустановки на смарт-телевизоры в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ кабмина.
В этом году в перечне, касающемся смарт-ТВ, есть 13 видеосервисов и приложений. Список на 2024 год увеличили до 19 пунктов, включив в него онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.
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Разделы списка в версии на 2024 год, которые касаются предустановки программ на смартфоны, планшеты и персональные компьютеры, почти не изменились. Только вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора значится «Дзен», Rutube сменил OK Live.
Перечень на 2023 год также включает Rutube. Но сервис значится в разделе предустановки на смарт-ТВ. Теперь он будет и в разделе для смартфонов, и в разделе для телевизоров.
Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Россия
Правительство РФ
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