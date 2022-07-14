Пентагон заявил об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
В США испытали гиперзвуковую ракету, произведенную компанией Lockheed Martin. Пентагон назвал прошедший тест успешными и анонсировал переход на комплексные испытания.
Пуск гиперзвуковой ракеты произвели неподалеку от побережья Южной Калифорнии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американское оборонное ведомство.
Испытание, уточнили в Пентагоне, стало 12 летным тестом в ходе разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A. С учетом фактического запуска ракеты он третий.
Системе вооружений AGM-183A удалось достичь гиперзвуковой скорости. Первичную и вторичную задачу на испытаниях реализовали.
В Пентагоне подчеркнули, что после успешной демонстрации работы ускорителя следующим этапом испытаний станут комплексные тесты. Они намечены на 2022 год.
Эксперты отмечали, что до планки России в выпуске гиперзвукового оружия США дотянутся в лучшем случае через пять лет.