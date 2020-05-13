Пентагон спроектирует крейсер из «Звездных войн»

На судах сэкономят много места, так как там не будет кают и много другого. Сообщается, что корабли будут напоминать крейсеры из фильма «Звездные войны». На конструкцию корпуса не будет влиять безопасность экипажа, форма будет оптимизирована.

«Вам еще нужны доказательства, что военные США являются частью Галактической империи, а не Альянса повстанцев?» — написал автор Task and Purpose Джаред Келлер.