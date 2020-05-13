13 мая 2020, 17:47
Пентагон спроектирует крейсер из «Звездных войн»
В Пентагоне начали разработку и создание беспилотных надводных кораблей. В будущем они должны полностью заменить человека в море. Проект называется NOMARS — No Manning Required, Ship. Что означает «корабль, для которого не нужен человек». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.
На судах сэкономят много места, так как там не будет кают и много другого. Сообщается, что корабли будут напоминать крейсеры из фильма «Звездные войны». На конструкцию корпуса не будет влиять безопасность экипажа, форма будет оптимизирована.
«Вам еще нужны доказательства, что военные США являются частью Галактической империи, а не Альянса повстанцев?» — написал автор Task and Purpose Джаред Келлер.