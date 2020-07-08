Пентагон сообщил, что Турция продолжит производить детали для F-35

Представители Пентагона сообщили, что Турция продолжит производить детали для истребителей-бомбардировщиков F-35 до 2022 года.

Отмечается, что США не планируют уступить Анкаре с С-400. Помимо прочего, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса предложил продлить санкции на поставки истребителей.

Таким образом Штаты пытаются избавиться от дефицита комплектующих для военного самолета, которые производятся в Турции. Американцы дают возможность выполнить заказ, однако продавать Анкаре F-35 в Вашингтоне все еще не собираются, сообщил сайт «Утро.ру».

Ранее представители Конгресса США предложили перекупить у Турции С-400, после чего продать партнеру по НАТО F-35, чтобы разобраться со сложившейся проблемой. В ответ на это турки дали понять, что не будут избавляться от С-400. Военные опробовали систему на истребителях F-16 и F-4 Phantom в районе Анкары.