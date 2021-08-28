Пентагон решил воссоздать советского «морского монстра»

Министерство обороны США создаст транспортное средств на основе советского экраноплана. Это понадобилось для расширения возможностей в сфере перевозок.

По данным журнала Popular Mechanics, американским военным нужен специальный транспорт, чтобы доставлять грузы в зону военных действий, помогать в поисково-спасательных операциях и участвовать в боях. Экраноплан может применяться как материнский корабль для беспилотников или для патрулирования в арктических районах.

«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», — говорится в журнале.

Нужными для разработки характеристиками, по мнению экспертов, обладает советский экраноплан «Лунь», который прозвали «летающим морским монстром».

Ранее Министерство обороны США заявило о намерении поставить на Украину авиационную технику. Военные получат комплексную радионавигационную систему и три инструментальные системы посадки.