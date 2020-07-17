Пентагон рассказал о «супер-пупер-ракете». Оказалось не все так радужно

По его словам, оружие действительно превышает скорость звука в 17 раз. Он пояснил, что испытания этой ракеты проводились в марте этого года над Тихим океаном. Добавив, что они прошли успешно.

«На самом деле он (Трамп — прим.ред) имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, тогда мы летали в 17 раз быстрее звука», — сказал собеседник.

Однако он отметил, что американские разработки все еще отстают на несколько лет от России и вооруженных систем Китая. По оценке чиновника, «супер-пупер» ракета вряд ли будет продемонстрирована раньше 2023 года.

Этим уникальным оружием американский президент хвастался неоднократно. Однако в интернете его высказывание вызвало иронию и породило множество шуток и мемов в социальных сетях.