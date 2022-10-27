Пентагон обвинили в поощрении русофобии среди мировых хакеров | 360°

Технологии 27 октября 2022, 10:18 Пентагон обвинили в поощрении русофобии среди мировых хакеров Замглавы МИД России Сыромолотов обвинил Пентагон в поощрении русофобии среди хакеров Unsplash

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Американцы настраивают хакерское и IТ-сообщество против России. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости» обвинил Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США в поощрении русофобских настроений.

«Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сказал он.

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Замминистра отдельно выделил транснациональную компанию Microsoft. Он обвинил ее в монополизме и участии в преступных планах США. Она, по его словам, лишает страны цифровой независимости и делает их подверженными хакерским атакам.

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В марте Micrisoft ушел из России. Корпорация приостановила продажу и оказание своих услуг. Глава компании Брэд Смит заявил, что она координирует действия с западными странами и борется с атаками российских хакеров. Аналитики подсчитали, что это политическое решение стоило Microsoft 126 миллионов долларов.