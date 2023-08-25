Технологии 25 августа 2023, 16:56 Педагогический технопарк «Кванториум» открыли в Москве Технопарк «Кванториум» на базе МГПУ для допобразования детей открыли в Москве https://roskvantorium.ru/

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Педагогический технопарк «Кванториум» открыли в столице на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В федеральной сети технопарков дети смогут получать дополнительные знания по различным техническим дисциплинам, таким как программирование, робототехника, 3D-моделирование и другим.

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Целью проекта стала подготовка молодежи к деятельности в сфере инноваций и технологического предпринимательства.

«То, что в государственном педагогическом вузе создан „Кванториум“ — это очень важно, по поручению президента. Чтобы ребята-студенты могли, уже придя в школы, где есть современное технологичное оборудование, быть готовыми к его использованию», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что акцию «Первоклассный сентябрь» проведут на площадках технопарков в Москве.