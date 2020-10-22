PayPal откроет свою сеть для криптовалют

Компания PayPal Holdings Inc PYPL.O заявила 21 октября, что позволит своим клиентам хранить биткоины и другие виртуальные деньги в своем онлайн-кошельке и делать покупки с использованием криптовалют у 26 миллионов торговцев в своей сети.

По данным Reuters, новая услуга сделает PayPal одной из крупнейших компаний США, предоставляющих потребителям доступ к криптовалютам. Нововведение поможет биткойнам и прочим цифровым активам получить широчайшее распространение в качестве жизнеспособных способов оплаты.

Генеральный директор PayPal Дэн Шульман надеется, что этот сервис будет способствовать глобальному использованию виртуальных денег и подготовит сеть компании к взаимодействию с новыми цифровыми валютами.

«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть в их развитии PayPal», — сказал он.

В компании заявили, что владельцы счетов в США уже с начала следующего года смогут покупать, продавать и хранить криптовалюты в своих кошельках. PayPal планирует расширить сервис до переводов между физическими лицами в платежном американском приложении Venmo в первой половине 2021 года.

Другие ведущие финтех-компании, такие как провайдер мобильных платежей Square Inc SQ.N и компания Robinhood Markets Inc, занимающаяся торговлей акциями, уже разрешили своим пользователям покупать и продавать криптовалюты.

Но запуск нового сервиса PayPal примечателен своим размахом. Компания имеет 346 миллионов активных счетов по всему миру и во втором квартале 2020 года обработала платежи на сумму 222 миллиарда долларов. На новостях о запуске новой услуги акции компании за полдня выросли в цене на 4%.

Биткойн и другие виртуальные деньги существуют уже более десяти лет, но так и не смогли утвердиться в качестве широко используемых форм оплаты. Волатильность криптовалют привлекает спекулянтов, но создает риски для продавцов и покупателей. Их транзакции также проводятся медленнее и стоят дороже, чем в других основных платежных системах.

Глава PayPal Шульман считает, что новая система решит эти проблемы, поскольку платежи будут производиться с использованием американского доллара. Это означает, что PayPal будет управлять рисками колебания цен, а продавцы будут получать платежи в виртуальных валютах.

«Мы сделаем это принципиально иным образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашим продавцам», — подчеркнул Шульман.

Новая услуга PayPal будет введена после того, как некоторые центральные банки объявили о планах разработки цифровых версий своих валют в рамках проекта криптовалюты Libra под руководством Facebook FB.O, инициированного еще в 2019 году. Компания была одним из участников проекта, но вышла из него через несколько месяцев после того, как он был встречен решительным сопротивлением со стороны регулирующих органов.