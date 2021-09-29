Павел Дуров задал россиянам вопрос

Основатель Telegram Павел Дуров запустил в своем канале для русскоязычной аудитории в мессенджере опрос. Он предложил пользователям ответить, что лучше: полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования.

В опросе Дурова уже приняли участие более 67,8 тысячи пользователей Telegram. На момент написания новости большинство голосов (77%) высказались за приостановку работы агитационных ботов на два дня голосования.

За полное прекращение работы мессенджера на территории страны проголосовали 23% принявших участие в опросе.

Перед финальным днем голосования в России, которое прошло 19 сентября, в Telegram ограничили функционирование ботов, которые были связаны с предвыборной агитацией в стране. Пользователей призвали уважать практику «дней тишины». В своем сообщении основатель мессенджера отметил, что в Telegram считают эту практику легитимной и призывают пользователей уважать ее.