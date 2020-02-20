20 февраля 2020, 13:38
Пассажиры корабля Илона Маска получат такую же дозу радиации, как ликвидаторы аварии на Чернобыле
Пассажиры корабля Илона Маска могут получить большую дозу радиации во время путешествия к орбите. По словам ученых, примерно такие дозы радиации получали за год ликвидаторы аварии на Чернобыле. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на заведующего отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслава Шуршакова.
По данным телеканала «Царьград», за пять суток полета на высоте в тысячи километров туристы получат дозу облучения, которую обычные космонавты получают за 250 суток.
Корабль Crew Dragon должен отправиться к орбите в следующем году. По некоторым данным, билет на него стоил более 50 миллионов долларов.