Пассажиры корабля Илона Маска получат такую же дозу радиации, как ликвидаторы аварии на Чернобыле

По данным телеканала «Царьград», за пять суток полета на высоте в тысячи километров туристы получат дозу облучения, которую обычные космонавты получают за 250 суток.

Корабль Crew Dragon должен отправиться к орбите в следующем году. По некоторым данным, билет на него стоил более 50 миллионов долларов.