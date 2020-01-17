Названы самые популярные пароли 2019 года

В топ-10 также попали password, 1111111 и q2w3e. На кириллице наиболее популярными комбинациями клавиш оказались «пароль», «йцукен» (тот же qwerty) и «я».

Далее идут слова «любовь» и «привет». В десятку популярных русскоязычных паролей вошли «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Компания проанализировала около пяти миллиардов пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ в результате утечек. Крупнейшими были «сливы» из соцсети MyHeritage (180 миллионов), фитнес-приложения MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).

В DeviceLock предупредили, что взломав почту, мошенники могут получить доступ к другим площадкам, на которых зарегистрирован пользователь, в том числе — с данными банковских карт.

Другой вариант — когда злоумышленники взламывают аккаунт в соцсети и рассылают друзьям жертвы сообщение с просьбой срочно помочь деньгами.