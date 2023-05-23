Технологии 23 мая 2023, 13:42 Параллельный импорт уронил цены на iPhone в России «Известия»: объемы поставок iPhone по параллельному импорту уронили цены на 10% РИА «Новости»

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Цены на iPhone и другие гаджеты компании Apple в России снизились от 6 до 10%. Об этом со ссылкой на ретейлеров сообщили «Известия». Опрошенные журналистами эксперты пояснили, что одним из главных факторов стал параллельный импорт. Количество продавцов и объемов представленных на отечественном рынке гаджетов выросло, а из-за обилия предложений цены пошли вниз.

Еще одной причиной снижения стоимости популярного гаджета стал переход россиян на аппараты с операционной системой Android, куда можно загрузить исчезнувшие из AppStore российские приложения.

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Лидером по снижению цен на iPhone стала сеть «М.Видео — Эльдорадо». Там гаджет серии 14 Pro с 256 гигабайтами памяти подешевел почти до 126 тысяч рублей, потеряв 10% по отношению к прошлой цене.

В управляющей компании сети магазинов re:Store назвали снижение традиционным, связанным с осенним выходом новинок компании Apple. В частности, в стоимости потеряли MacBook, iPhone, iPad и Apple Watch.