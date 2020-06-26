Парад Победы онлайн: абоненты Tele2 наблюдали торжественное шествие со своих мобильных телефонов

Tele2 проанализировала активность абонентов из Москвы во время парада Победы. Оказалось, что клиенты прислушались к рекомендациям властей и избегали мест скопления людей. Некоторые провели 24 июня за городом. Объем потребленного трафика в центре столицы снизился на 9% по сравнению с предыдущим днем.

Абоненты скачали 2,3 Пб трафика. Спрос на гигабайты немного превысил показатели другого выходного дня — 20 июня. Прирост составил 2%. Но в сравнении с 23 июня объемы скачанного трафика из центра Москвы снизились на 9%.

Но по телефону 24 июня абоненты разговаривали гораздо больше: голосовой трафик составил 62,6 миллиона минут, это на 7% больше, чем в прошлые выходные. Пик пришелся на время салюта — 23:00–23:15. Кривая потребления таких сообщений достигла максимального значения — 66% от суточного показателя.

В спальных районах Москвы и Подмосковья количество скачанного трафика в среднем в два раза превысило значения в сердце столицы: суммарное число петабайтов в центральных локациях составило 0,3 Пб, в то время как максимальное значение в области (юго-запад) достигло 0,5 Пб. Самым «качающим» направлением уже традиционно стал юго-запад. Второе и третье места с небольшой разницей в показателях заняли восточные части региона. На северо-восток и юго-восток пришлись 497 Тб и 492 Тб соответственно. На последнем месте рейтинга — северо-запад с 481 Тб скачанного трафика.

Интересно, что в день открытия веранд трафик увеличился и превысил показатели, зафиксированные 24 июня. Если дата-трафик во время парада Победы незначительно упал (2%) относительно 16 июня, то голосовой снизился в 1,5 раза. 24 июня на Красной площади абоненты за сутки скачали всего 467 Гб и проговорили 11,5 тысячи минут. Значения оказались на 4% меньше, чем в день ослабления ограничений. В главной прогулочной зоне Москвы — Тверском бульваре — спрос на гигабайты увеличился на 22% по сравнению с 16 июня. Во время парада Победы абоненты скачали здесь 550 Гб. Но при этом не изменился голосовой трафик — клиенты проговорили 14,4 тысячи минут.