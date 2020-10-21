Пандемия и автоматизация приведут к потере 85 млн рабочих мест к 2025 году

В докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020» сказано, что пандемия ускорит внедрение автоматизации и новых технологий. В последующие пять лет могут быть уничтожены 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах.

К 2025 году могут также появиться 97 миллионов новых рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми и машинами. Как сообщило агентство Reuters, в исследовании ВЭФ приняли участие почти 300 компаний по всему миру. Общее число их сотрудников составляет воесмь миллионов человек.

Выяснилось, что четверо из пяти руководителей предприятий намерены ускорить оцифровку работы и развертывание новых технологий. Это сведет к минимуму рост занятости, достигнутый после финансового кризиса 2007–2008 гг.

«COVID-19 ускорил появление рабочих мест будущего», — сказал управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Для того, чтобы работники продолжили исполнять свои обязанности, в следующие пять лет почти половине из них придется пройти переподготовку. Причем к 2025 году работодатели будут делить работу между людьми и машинами поровну.

Исследование показало, что в целом создание рабочих мест замедляется, а их уничтожение ускоряется. Большинство компаний используют технологии, а не людей, для ввода данных, учета и администрирования.

Одновременно в сфере ухода за больными, в технологических отраслях, таких как искусственный интеллект и создание контента, появится более 97 миллионов новых рабочих мест.

Люди сохранят сравнительное преимущество в областях, которые требуют критического мышления, способности к анализу и решению проблем.

Вырастет спрос на сотрудников, занятых в «зеленой экономике» и способных взаимодействовать с искусственным интеллектом. Появятся новые должности в инженерии, облачных вычислениях и разработке продуктов.

Исследование показало, что около 43% опрошенных руководителей предприятий намерены сократить количество своих сотрудников из-за интеграции технологий, 41% расширит использование подрядчиков, а 34% увеличат свой штат за счет интеграции технологий.