Памятник создателю русской атомной промышленности открыли в Москве

На мероприятии присутствовали гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, представители МИД России, мэрии Москвы, родственники Славского и многие другие гости.

«Задача этой акции — рассказать о достижениях отечественной атомной отрасли», — пояснили в пресс-службе Госкорпорации.