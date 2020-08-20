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    20 августа 2020, 14:45

    Памятник создателю русской атомной промышленности открыли в Москве

    Дарья Морозова

    Монумент министру среднего машиностроения Ефиму Славскому открыли в Москве возле Госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия атомной отрасли. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    На мероприятии присутствовали гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, представители МИД России, мэрии Москвы, родственники Славского и многие другие гости.

    «Задача этой акции — рассказать о достижениях отечественной атомной отрасли», — пояснили в пресс-службе Госкорпорации.

    Новости SMI.FM