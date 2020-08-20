20 августа 2020, 14:45
Памятник создателю русской атомной промышленности открыли в Москве
Монумент министру среднего машиностроения Ефиму Славскому открыли в Москве возле Госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия атомной отрасли. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
На мероприятии присутствовали гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, представители МИД России, мэрии Москвы, родственники Славского и многие другие гости.
«Задача этой акции — рассказать о достижениях отечественной атомной отрасли», — пояснили в пресс-службе Госкорпорации.