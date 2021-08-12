Пакет аксессуаров от Samsung можно будет получить по предзаказу Galaxy Z Fold3

Покупатели, оформившие предзаказ на новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3, смогут получить в подарок пакет аксессуаров под названием Note Pack. Об этом сообщило Astera.

В подарочный пакет будут входить три предмета черного цвета, среди которых чехол, S Pen и зарядное устройство объемом 25 Вт. Сама по себе стоимость аксессуаров составляет 89 евро.

Блок питания оснащен портом USB-C и штекером. Стилус можно размещать на корпусе устройства, передало РИА ФАН.

Стоимость устройства Samsung Galaxy Z Fold3 составляет 1899 евро. Смартфон будет обладать 6,2-дюймовым экраном на крышке, 7,6-дюймовым внутренним дисплеем, встроенной камерой, тройной задней камерой, поддержкой ввода стилуса и рейтингом IPX8.