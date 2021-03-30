Озвучили российские цены на новый минивэн Kia Carnival

Корейская Kia озвучила российские цены на автомобиль Carnival последнего поколения. Машина будет доступна для автолюбителей по цене 2 599 900 до 3 579 900 рублей. Модель будет представлена в пяти сегментах: Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+.

«В базовую версию входят 17-дюймовые колеса, кондиционер, приборная панель Supervision с центральным TFT-дисплеем, камера заднего вида и задние датчики парковки, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, светодиодные фары, круиз-контроль», - рассказали «Известия».

Также стало известно, что модель автомобиля создана на новой платформе KIA N3. Длина автомобиля была увеличина по сравнению с прошлыми электрокарами на 40 мм и составила 5155 мм. Машина доступна в семи-, а также восьмиместном вариантах сборки.