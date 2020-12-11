Озвучены ошибки при зарядке смартфонов, которые ведут к поломке аккумулятора

Во-первых, нужно как можно чаще заряжать аккумулятор. При любой появившейся возможности телефон нужно ставить на зарядку даже на пару минут. Если же заряжать полностью разряженный гаджет, это приведет к повреждению аккумулятора.

Второй совет: не надо заряжать до 100%. Это снизит емкость аккумулятора и сократит срок его работы. Лучше всего снимать телефон с зарядки, когда ее уровень находится на 98-99%. Также не стоит оставлять заряжать гаджет на всю ночь. Особенно важно следовать этой рекомендации, если человек пользуется неоригинальным зарядным устройством.

Кроме того, не надо активно пользоваться телефоном, когда он находится на зарядке. В итоге это приведет к тому, что заряда не будет хватать на долгое время.

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