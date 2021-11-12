Озвучено имя нового генерального конструктора по космическим программам в РФ

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев назначен на должность нового генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военно-промышленную комиссию РФ.

Сейчас Соловьев является генконструктором Ракетно-космической корпорации «Энергия» и руководителем полета российского сегмента Международной космической станции. Ранее он был управлял полетами российской станции «Мир» и два раза выходил в космос, проведя там практически 362 дня, написал сайт телеканала «Звезда».

Ранее должность генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам занимал академик Евгений Микрин. В 2020 году он умер от коронавируса.