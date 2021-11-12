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    12 ноября 2021, 15:31

    Озвучено имя нового генерального конструктора по космическим программам в РФ

    Герой Советского Союза Владимир Соловьев утвержден на пост генерального конструктора

    Оксана Лавнюженко

    Космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев назначен на должность нового генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военно-промышленную комиссию РФ.

    Сейчас Соловьев является генконструктором Ракетно-космической корпорации «Энергия» и руководителем полета российского сегмента Международной космической станции. Ранее он был управлял полетами российской станции «Мир» и два раза выходил в космос, проведя там практически 362 дня, написал сайт телеканала «Звезда».

    Ранее должность генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам занимал академик Евгений Микрин. В 2020 году он умер от коронавируса.