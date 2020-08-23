Озвучена дата ближайшего космического пуска «Союза»

«Планируемый на 24 сентября запуск трех спутников „Гонец-М“ позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу, в целях поддержания группировки в штатном составе — 12 спутников по три аппарата в четырех плоскостях», — приводит агентство слова своего собеседника.

Это пуск российской ракеты-носителя будет ближайшим по времени.

В начале августа стало известно, что Роскосмос и американская компания Space Adventures готовятся к отправке на МКС двух космических туристов. Запуск запланирован на конец 2021 года. Контракт на полет в космос был подписан в конце 2019 года. Уже ведутся работы по созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для запуска непрофессиональных участников полета к МКС. Их целиком оплачивают сами туристы.