Озвучен способ найти любой смарфтон без геолокации

Условное местоположение смартфона можно определить даже при выключенной геолокации и без использования сигнала GPS. Следует использовать автоматическое подключение сим-карты к ближайшей вышке. Уровень сотового сигнала поможет ориентировочно найти гаджет.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством экономических новостей «Прайм» признал, что точность определения будет невелика. Помимо этого, подобными данными располагает только провайдер. Сведения предоставляются по запросу компетентных органов.

«Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации», — сказал Кашкин.

Местоположение смартфона можно также определить по геотегам, которые проставляются на фотографиях и видеозаписях в соцсетях.

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