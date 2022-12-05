Технологии 05 декабря 2022, 08:17 Овчинский: в декабре Московская техническая школа проведет бесплатные вебинары о 3D-печати

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Московская техническая школа совместно с академией «Цифра Цифра» запускают цикл ознакомительных бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям. Участникам расскажут о современных 3D-технологиях. Лекции пройдут 10 и 15 декабря, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Москвичей пригласили на вебинары

Летом в Московской технической школе при участии компании HARZ Labs организовали бесплатную программу «Базовый курс по аддитивным технологиям». Владислав Овчинский рассказал, что ее выпускниками стали 120 человек. Это не только профильные специалисты, но и те, кто просто интересуется современными 3D-технологиями. После этого организаторы решили продолжить разработку программ в этом направлении.

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«Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям», — рассказал глава департамента. Он добавил — вебинары наверняка заинтересуют сотрудников промышленных и медицинских предприятий, а также студентов и всех, кто мечтает освоить 3D-печать.

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Minku Kang / Unsplash

Организаторы раскроют секреты 3D-печати

Гендиректор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова рассказала, что проект подразумевает предоставление качественных и актуальных программ по 3D-печати. Их особенностью является возможность обучения в удобном формате — можно заниматься индивидуально, в группе или в онлайн-режиме.

«Нам хочется делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах», — отметила она.

В ходе первого вебинара 10 декабря слушателям расскажут об основных принципах работы фотополимерных принтеров. Москвичи узнают, какие материалы надо использовать для тех или иных изделий, а также в каких сферах можно применять аддитивные технологии.

На втором мероприятии, запланированном на 15 декабря, посетителям расскажут о 3D-сканировании. Участникам вебинара продемонстрируют процесс работы со специальным сканером.

Подать заявку на посещение мероприятий можно на сайте Академии. После участия в вебинарах слушатели получат сертификат от Московской технической школы и Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра».