Овчинский: резидент технополиса «Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок | 360°

Технологии 28 октября 2022, 09:20 Овчинский: резидент технополиса «Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок Владислав Овчинский, фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Научно-технический центр (НТЦ) «Приводная техника» наладил серийное производство высококачественных лифтовых лебедок. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

От качества лебедки зависит плавность хода кабины, уровень шума и расход электроэнергии. Научно-технический центр разработал особый электропривод, что позволил сделать лифтовую лебедку в два раза легче и тише аналогов. При этом она отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в конструкции лифта.

Реклама

По словам Овчинского, мощность предприятия позволяет выпускать до тысячи единиц продукции каждый год.

Реклама

Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья Владислав Овчинский глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев подчеркнул, что востребованность лебедок высокого качества растет по мере модернизации лифтового хозяйства.

Наличие готового решения для отрасли создает условия для активизации работы в этом направлении. Компания обладает достаточным потенциалом для обеспечения российских лифтостроительных компаний высококачественными лебедками. Геннадий Дегтев гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва».

НТЦ планирует нарастить объемы производства и поставок своих лифтовых лебедок, в частности в рамках специализированных заказов, в 2023 году.