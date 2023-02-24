Технологии 24 февраля 2023, 12:21 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство под выпуск электронных компонентов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания — производитель оптического оборудования «Неорос» расширит производство на площадке «Печатники», рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, там будут выпускать импортозамещающую продукцию, включая новые электронные компоненты — высокоскоростные трансиверы.

Эти трансиверы применяют для приема и передачи данных между серверами, компьютерами и другими устройствами связи. Компания «Неорос» — одно из ведущих отечественных предприятий, оно обладает всеми международными лицензиями для разработки и производства оптического оборудования. Резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» оно стало в 2020 году. За это время компания инвестировала более 450 миллионов рублей, произведя продукцию на сумму более 1,1 миллиарда.

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«Только в 2022 году было изготовлено более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов. Компания использует дополнительные 1,13 тысячи квадратных метров производственных площадей для расширения линейки основной продукции и для выпуска первых в России когерентных трансиверов», — отметил Владислав Овчинский.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Оптические средства связи помогают увеличивать скорость передачи данных, а также снижают энергопотребление и рост производительности приемопередатчиков. Развитие и наладка выпуска этих устройств имеет стратегическое значение для цифровой трансформации экономики России.

Высокоскоростные оптические трансиверы от «Неороса» способны обеспечить передачу данных на скорость от 100 до 400 гигабит в секунду. Это первые отечественные устройства, созданные от начала и до конца.

«Импортозамещающая продукция предприятия востребована учреждениями, банками, операторами связи, дата-центрами. На свои устройства резидент особой экономической зоны Москвы устанавливает собственное программное обеспечение», — рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора ООО «Неорос» Магомеда Алиханова, в планах предприятия есть и выпуск высокоскоростных трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB). Она появилась несколько лет назад, ее считают прорывом в мире светотехники. Руководство компании планирует начать производство на дополнительных площадях уже летом 2023 года.

Ранее «Неорос» начал первое в России производство цифровых высокоскоростных трансиверов. Они способны передавать данные со скоростью от 200 до 400 гигабит в секунду. Устройства идут в комплекте с комутатором, также разработанным специалистами компании.

В феврале в ОЭЗ «Технополис Москва» наладили производство инновационных пластиковых палет. Компания «Легопласт» готова выпускать более 400 тысяч единиц продукции в год.