Технологии 27 апреля 2023, 09:24 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» получил патент на датчик измерения сверхвысоких токов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) с 2018 года научно-производственная компания «Профотек» запатентовала волоконно-оптический датчик для измерения сверхвысоких токов. Прибор предназначен для работы на экспериментальном термоядерном реакторе нового поколения. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он пояснил, что на экспериментальном реакторе начнется производство чистой энергии, а измерять сверхвысокие токи, которые выделяются при работе термоядерной установки станет прибор, разработанный «Профотек. Датчик уже прошел все испытания и подтвердил заявленные производителем характеристики.

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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы отметил, что компания «Профотек» работает в кластере микроэлектроники и оптики особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2018 года. Производства расположены в Печатниках и занимают 2,7 тысячи квадратных метров.

«Новая разработка компании относится к технологиям будущего — управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку, так называемый токамак», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что пока это экспериментальная разработка, поэтому запатентованный датчик резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеет большое практическое значение.

Кроме датчика измерения сверхвысоких токов разработки компании «Профотек» используют в области интеллектуальной энергетики и энергоемких производств. Оборудование компания создает на основе собственных инновационных технологий.

«Представленное техническое решение не имеет аналогов в мире и обеспечит возможность измерения сверхвысоких токов — от сотен килоампер до десятков мегаампер, которые наблюдаются при работе термоядерного реактора», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он отметил, что уникальная продукция, которую разрабатывает «Профотек» очень востребована на рынке, а льготы, которые фирма получает, помогает увеличивать производство, привлекать новые инвестиции и продвигать свою продукцию.

«За пять лет резидентства предприятию удалось вывести более десятка своих разработок на российский и международный рынки», — рассказал об успехах резидента генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва».

Энергия в термоядерном реакторе появляется за счет раскаленной плазмы в специальной камере, где ее удерживает специальное комбинированное магнитное поле. В зависимости от мощности установка способна производить ток от одного до 17 мегаампер. При этом температура плазмы достигает 150 миллионов градусов.

Технический директор компании «Профотек» Максим Янин отметил, что разработанный датчик показывает результаты измерений постоянных и импульсных токов, которые появляются в камере с плазмой. Также его можно использовать для получения данных от крупных генераторов и трансформаторов на электростанциях.

«Уникальность разработки проявляется не только в высокой точности и стабильности измерений постоянных и импульсных токов, возникающих в камере термоядерного реактора, но и в возможностях к масштабированию решения в части диапазонов измеряемых величин и возможности портирования изобретения в системы измерения и защиты силового оборудования традиционной энергетики — мощных генераторов и трансформаторов ГЭС и АЭС», — отметил он.

В особой экономической зоне «Технополис Москва» действует особый льготный режим для компаний — инвесторов, которые ведут предпринимательскую деятельность. Разместить свои производства фирмы могут на шести площадках «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево».