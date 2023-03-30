Технологии 30 марта 2023, 10:19 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск оборудования для отбора проб

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Работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Техноаналит» начала выпуск автоматических отборников проб сыпучих и жидких материалов. Отечественная разработка станет качественной заменой импортного оборудования. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиций и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что компания «Техноаналит» работает на территории ОЭЗ с 2018 года. Производственные площади фирмы занимают 500 квадратных метров и еще 200 — офисы организации.

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«Предприятие выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях», — рассказал Овчинский.

Такие приборы используются во многих отраслях, где требуется отбор проб, начиная от производства молока и подсолнечного масла, заканчивая минеральными удобрениями и пластмассовой крошкой.

До этого отборники проб поставляли в Россию из США, Германии и Швейцарии. Но теперь есть отечественный производитель.

«Техноаналит» уже заключил первые контракты с производителями продуктов промышленной химии, производственным комплексом по глубокой переработке зерна кукурузы и крупным агрохолдингом.

«Компания наладила выпуск автоматических пробоотборников сухих, сыпучих и жидких материалов практически под любые технологические линии производства, например автоматический отбор проб из-под винтовых и скребковых конвейеров, наклонных самотечных трубопроводов, реакторов под давлением, бункеров, а также в местах пересыпа материала», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Принцип работы прибора следующий: во время отбора пробы из конвейера пневмоцилиндр открывает скользящую заслонку, и материал поступает в приемную емкость. При этом сырье не меняет свое состояние во время отбора. Объем пробы можно отрегулировать на месте путем задания скорости открытия цилиндра. Также существует вариант отбора пробы вручную в любой момент времени.

Проводить отборы проб очень важно для производителей, которые отвечают за качество своей продукции, отметила генеральный директор компании «Техноаналит» Нина Дудина.

«Контроль сыпучего и жидкого материала ведется на всех этапах производства, начиная с приемки качества сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции. Общий объем отбираемой пробы в зависимости от задач потребителя может составлять от 50 миллилитров до 30 литров. После этого он исследуется в лаборатории», — подчеркнула она.

Размещая промышленные площадки в Москве, инвесторы получают доступ к крупнейшим рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к большой системной поддержки, которую предлагают власти российской столицы. Среди них более чем 20 мер, в том числе субсидии и целевые займы.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» пользуются особым льготным режимом. Разместить свое производство компании могут на пяти площадках («Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем») общей площадью более 223 гектаров. На месте уже работают различные высокотехнологические предприятия.

ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.