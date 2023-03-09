Технологии 09 марта 2023, 08:21 Овчинский: программа видео-конференц-связи компании «ХайТэк» из Москвы заменит Skype и Zoom Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Разработанная сотрудниками научно-технического центра «ХайТэк» программа видео-конференц-связи заменит импортные аналоги, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Он напомнил, что предприятие является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2021 года, а созданную им программу включили в единый Реестр российского ПО.

Путь на цифровизацию

По словам Овчинского, темпы цифровизации в стране ускорились, а сложившаяся геополитическая обстановка требует от производителей большей локализации технологий. По этому пути уверенно идут московские компании — глава департамента отметил, что в столице реализуют полный цикл отечественного производства цифровых продуктов — от создания до последующего внедрения разработок.

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«Сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра „ХайТэк“ были включены в единый Реестр российского ПО. Инвестиции компании — резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ в создание систем видео-конференц-связи составили свыше 40 миллионов рублей», — рассказал Владислав Овчинский.

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Глава департамента подчеркнул, что внесенные в единый Реестр российского программного обеспечения продукты отвечают всем стандартам Минцифры страны, эти разработки рекомендовали к применению.

Заменить Skype и Zoom

Предприятие «ХайТэк» входит в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2021 года. Компания работает в области сервисной и технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры. Недавно там разработали программный сервер IVA AVES. Он обеспечивает видео-конференц-связь между абонентами на расстоянии. Отечественная разработка позволит заменить зарубежные аналоги, включая Skype, Cisco, Webex и Zoom.

«Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры, а также соблюдения базовых принципов национальной безопасности», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Продукция компании — полностью российская, поэтому на нее распространяются налоговые льготы, о которых говорил президент Владимир Пути во время послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Предприятию также доступны и другие льготы, включая комфортные условия по аренде земельных участков.