Технологии 07 июля 2023, 11:25 Овчинский: облачная платформа резидента ОЭЗ «Технополис Москва» подтвердила соответствие международным стандартам Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Разработанная резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» облачная инфраструктура центра обработки данных получила аттестацию по стандартам ГОСТ и PCI DSS, чем подтвердила безопасность данных клиентской базы при проведении платежных операций. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания Oxygen взяла курс на развитие облачных технологий и разработку решений в этом направлении в 2022 году. Она инвестировала в реализацию инновационных проектов 472 миллиона рублей, создала около 90 дополнительных рабочих мест и одной из первых в России получила сертификат PCI DSS.

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«Аттестация облачной платформы компании по стандартам ЦБ России гарантирует защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий», — сказал Владислав Овчинский.

Используя новую облачную платформу, финтех-клиенты — страховые компании, платежные системы, банки, брокерские платформы — смогут выполнять самые сложные и финансово затратные требования Центробанка по информационной безопасности, не проводя аттестацию своей инфраструктуры для проведения платежных операций.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что Oxygen — один из старейших арендаторов. Именно он заложил фундамент современного IT-ландшафта особой экономической зоны. На этом направлении специализируются шесть резидентов, из них четыре предоставляют услуги центров обработки данных. Общий объем инвестиций в проекты превысил девять миллиардов рублей, в 2022 году — около 790 миллионов.

«ЦОДы занимают площадь более 26 тысяч квадратных метров и одновременно обслуживают десятки тысяч клиентов: финансовые компании, промышленные предприятия и учреждения госсектора», — заявил он.

Финтех-компании, благодаря облачной платформе, смогли оперативно масштабировать свою инфраструктуру и создать устойчивые к киберугрозам сервисы. Генеральный директор Oxygen Павел Кулаков сказал, что ей пользуются сотни компаний и на ЦОД лежит большая ответственность. Архитектуру облака компания разработала сама.

«Соответствие требованиям стандартов Центробанка гарантирует безопасность платежных процессов, обеспечивает жесткий контроль за отсутствием уязвимых мест инфраструктуры и высокую скорость реагирования на возможные киберугрозы», — объяснил он.

PCI DSS — это международный стандарт безопасности, подтверждающий защиту данных платежных карт во время безналичных операций. Аттестация по нему проводится ежегодно в обязательном порядке. ГОСТ 57580.1-2017 разработал Центробанк России. Это национальный стандарт по защите информации, обязательный для кредитных и некредитных финансовых организаций.