Технологии 29 декабря 2022, 07:15 Овчинский: московский завод разработал решение для оплаты покупок смартфоном Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», разработал NFC-решение для оплаты товаров смартфоном, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, систему быстрых платежей запустят в крупной торговой сети, а воспользоваться нововведением можно будет в 70% ее магазинов.

Овчинский назвал разработку столичного завода достойной заменой иностранных систем быстрых платежей. Современную городскую среду невозможно представить без этой функции, добавил он.

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«Метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня — единственного российского микрочипа, соответствующего международным стандартам. Ее серийное производство началось в августе 2022 года», — отметил глава департамента.

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Специалисты «Микрона» разработали NFС-куб — он позволит оплачивать покупки через QR-код или специальную NFC-метку. В одном случае необходимо воспользоваться камерой смартфона, во втором — просто поднести его к чипу. При считывании гаджетом ссылки автоматически запустится банковское приложение для оплаты товаров.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что «Микрон» выпускает более 200 меток различных модификаций — от карт и бирок до маркировочных устройств. Разработки завода успешно применяют в самых разных сферах — от складской логистики до инвентаризации и автоматизации процессов.

ПАО «Микрон» — крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. В 2022 году предприятие отпраздновало 55-летие. Сейчас линейка продукции насчитывает более 700 позиций.

«Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безопасности и обеспечивает мгновенное поступление денежных средств, независимо от времени суток и территориального расположения плательщика», — подчеркнул руководитель проектов RFID и IT АО «Микрон» Антон Старков.

Он добавил, что это первый в стране массовый проект по внедрению NFC-меток для работы в системе быстрых платежей. Всего территория особой экономической зоны «Технополис Москва» превышает 223 гектара. Там возвели 550 тысяч квадратных метров производственных корпусов, а объем инвестиций в производство — более 87 миллиардов рублей.

Недавно на территории ОЭЗ досрочно построили комплекс по разработке и производству лекарств на площадке «Алабушево». По словам вице-мэра столицы Владимира Ефимова, в проект инвестировали почти 3,5 миллиарда рублей.