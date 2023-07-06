06 июля 2023, 11:17
Овчинский: московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Белоруссии
Восемь производителей из Москвы примут участие в выездной бизнес-миссии в Белоруссии, которая пройдет в Гомеле и Минске с 11 по 13 июля. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, центр «Моспром» организует 80 целевых встреч с 45 профильными дистрибьюторами, ретейлерами, компаниями промышленного сектора, бизнес-структурами и ведомствами.
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«Московские компании смогут найти новых партнеров для поставок своей продукции на иностранный рынок», — отметил Овчинский.
В бизнес-миссии примут участие производители зарядных станций для электромобилей, 3D-принтеров, осветительных установок, литий-ионных аккумуляторов, бронированных и специальных автомобилей для перевозки ценных грузов, продукции для автоматизации телефонии и другие.
Директор по развитию ООО «КлинПауэр» Маргарита Щеглова рассказала, что компания решила участвовать в мероприятии для увеличения географии поставок производимой продукции.
«Бизнес-миссия поможет нам лучше понять этот рынок, учесть потребности и желания различных отраслей, где применяют литий-ионные тяговые аккумуляторные батареи», — отметила она.
Управляющий директор АО «САГА Технологии» Тимур Тургенбаев добавил, что зарубежным байерам в ходе поездки представят платежные терминалы, автоматические депозитные машины, кассы самообслуживания и первый российский банкомат.
«Разработанным и произведенным в России четырехосевым учебным роботам мы уделим отдельное внимание. Надеемся на позитивное завершение бизнес-миссии и уверены, что наше оборудование может быть востребованным на рынке Белоруссии», — отметил он.
Бизнес
Москва 2023
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