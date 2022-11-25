Технологии 25 ноября 2022, 07:21 Овчинский: Московская техническая школа запустила курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение

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Московская техническая школа начала принимать на обучение инженеров современным методам 3D-печати, в том числе в автомобиле- и авиастроении. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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В автомобильной промышленности сейчас активно используют аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать является одним из популярных способов для создания прототипов различных комплектующих и деталей.

«Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта „Московская техническая школа“ запущен курс „Современные технологии аддитивного производства“. Учебный план подготовили совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом „НАМИ“», — рассказал Овчинский.

В ходе подготовки специалисты расскажут о возможностях аддитивного производства в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности. Курс позволит познакомиться с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий.

Учащиеся также научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции исходя из различных факторов.

Директор научно-образовательного центра ФГУП «НАМИ» Ринат Курмаев отметил, что после обучения у учащихся сложится представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства. Они узнают об особенностях технологий SLA, SLS, FDM, SLM и технологии Binder Jetting.