Технологии 28 февраля 2023, 11:25 Овчинский: московская компания внедрила технологии бесконтактной оплаты в сети АЗС в Казани пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Платежные NFC-таблички появились более чем на 60 заправках в Казани. Их установил московский производитель RFID-продукции, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Для оплаты покупки пользователям достаточно приложить телефон с установленным на нем приложением СБПэй к NFC-метке.

Технология NFC предназначена для бесконтактной ретрансляции и отправки небольших объемов данных между устройствами. Телефоны, ноутбуки и планшеты, оснащенные таким модулем, могут обмениваться информацией, находясь в непосредственной близости друг от друга.

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«Проектные мощности завода ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что обеспечит растущий спрос на данную продукцию. В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей автозаправочных станций в Казани. Теперь, помимо привычных способов платежей, можно оплачивать покупки с помощью NFC-технологии одним касанием телефона», — рассказал Овчинский.

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Платежная табличка изготовлена с использованием полимерного покрытия. Это делает ее более устойчивой к перепаду температур, а также к попаданию воды и царапинам.

Директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко отметил, что с помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах.

«Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа. При этом ссылка надежно защищена от перезаписи», — объяснил Еременко.

Оплату также можно провести, и просто отсканировав QR-код через СБПэй, либо через мобильный банк, уже в нем подтвердив операцию, уточнила исполнительный директор по эквайрингу и инновационным проектам «Банка Русский Стандарт» Инна Емельянова. Клиентам банка уже доступна техническая возможность проведения таких платежей.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в 2019 году выдал компании «Смарт Системз», которая входит в группу ISBC, льготный заем в размере 100 миллионов рублей на приобретение оборудования и материалов для производства.

Фонд предлагает порядка 10 видов займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования и другие. Средства можно получить на срок до пяти лет по ставке от 3% годовых. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей в зависимости от целей.