Технологии 23 ноября 2022, 07:21 Овчинский: московская компания разработала зарядные станции для электрокаров Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская группа компаний «Москабельмет» создала предназначенные для электроавтомобилей зарядные станции из отечественных комплектующих. Разработка предназначена как для использования в городах, так и в промышленных целях. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Главным преимуществом российской зарядной станции стала ее компактность. Устройство весит всего 15 килограммов, и его можно разместить на любой вертикальной поверхности.

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«Новая разработка компании предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Благодаря качественной защите от ветра, влаги и пыли зарядную станцию можно использовать во всех климатических зонах России», — подчеркнул Овчинский.

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что сейчас идет работа над специальным мобильным приложением, для возможности водителей электромашин оплатить объем электроэнергии.

«Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих, некоторые из которых произведены на предприятиях группы компаний „Москабельмет“», — заявил Овчинский.

Программную часть зарядной станции разработали специалисты компании «МосИТЛаб». Производством зарядного кабеля для подключения машины занимается «Завод Москабель», а корпус распечатали на 3D-принтере, который расположен на территории «Москабельмет». Остальные комплектующие произвели на других российских предприятиях.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков отметил, что фирма продолжает разрабатывать и выпускать продукцию для замещения импортных товаров на российском рынке.

«Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо», — заявил Моряков.

Он добавил, что кабель обладает высокой надежностью, но, несмотря на это, в зарядной станции есть автоматическое отключение от сети: не только после того, как аккумулятор электромобиля полностью зарядится, то также на случай его повреждения или обрыва или утечки.