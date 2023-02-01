Технологии 01 февраля 2023, 14:15 Овчинский: московская компания почти в 3 раза расширила производство лазерных установок в 2022 году пресс-служба ДИПП

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Группа компаний «Лазеры и аппаратура» по результатам прошедшего года произвела и поставила 24 лазерные установки заказчикам. Таким образом, она увеличила свои показатели почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Такое заявление сделал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, который входит в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, в городе работает около 200 предприятий, которые занимаются производством оборудования, различных конвейеров и станков. Они увеличили в полтора раза выпуск техники за 11 месяцев 2022 года.

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«Например, компания „Лазеры и аппаратура“ за прошлый год произвела в три раза больше лазерных установок, чем годом ранее. Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок», — сообщил Овчинский.

Компания в основном занимается продажей лазерных установок и многофункциональных лазерных систем. Эти продукты используют главным образом в микроэлектронной промышленности.

«Лазеры и аппаратура» в 2022 году активно выводила на рынок России свою инновационную продукцию. Она запустила серийное производство нового варианта аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерные технологические комплексы для сварки металлических изделий сложной формы, изготовления датчиков и другого оборудования, а также высокоточной обработки.

Специалисты компании также создали промышленный удлинитель USB, который позволяет перенести рабочее место оператора лазерной установки на 70 метров. Кроме того, инженеры внедрили систему бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и программного обеспечения своей разработки.

«В 2022 году мы провели большую работу по развитию своей собственной базы модулей и компонентов лазерного оборудования — элементов машинного зрения, систем распознавания, нового программного обеспечения, которое используется в установках нашего производства, а также собственных промышленных контроллеров и технологических баз данных», — подчеркнула исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

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