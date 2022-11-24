Технологии 24 ноября 2022, 08:21 Овчинский: московская компания перейдет на отечественную систему проектирования «КОМПАС-3D» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «ЭЛТЕЗА», занимающаяся производством современных систем управления движением поездов, переходит на российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Отечественная система представлена в столичном реестре промышленных IT-решений «Банк технологий». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московская компания «ЭЛТЕЗА». Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В процессе разработки нового оборудования предприятие пользуется 3D-моделированием. Работа с российским программным обеспечением поможет компании создавать цифровую модель изделия и готовить конструкторскую документацию в автоматизированном режиме.

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По словам Овчинского, переход на отечественную систему автоматизированного проектирования позволит предприятию сохранить устойчивость производства. Он отметил, что ресурс запустили в 2020 году, чтобы столичные компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей.

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«Сегодня в реестре представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО», — уточнил Овчинский.

«КОМПАС-3D» разработала отечественная компания АСКОН. Система применяется для трехмерной разработки изделий в разных отраслях промышленности. Также она поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе программы заложено геометрическое ядро российского производства, что делает ее независимой от зарубежных поставок.

Для конструкторов в системе доступны электронные справочники стандартных изделий. В них имеются готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других необходимых элементов. Также специалисты могут использовать программу для проектировки валов и механических передач, пружин и других подобных деталей.

Заместитель гендиректора компании «ЭЛТЕЗА» Алексей Сошников отметил, что российский софт «дружелюбен» к другим решениям, в том числе в вопросе интеграции продуктов.