Технологии 06 декабря 2022, 08:17 Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы разработала новый чип для гражданской авиации

Читать 360tv в

Новый радиочастотный фильтр разработали сотрудники научно-производственного предприятия «БУТИС». Чип проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«За 2022 год компания „БУТИС“, локализованная на территории ОЭЗ „Технополис Москва“, успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек», — отметил он.

Реклама

В будущем, добавил Овчинский, разработкам найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации.

Реклама

Термокомпенсированный фильтр отличается тем, что он меньше реагирует на перепады температур, поэтому дает более стабильную связь и чистый радиосигнал.

Публичное достояние

«По сравнению с обычными приборами, такие изделия обладают улучшенной вдвое термостабильностью. Это позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшит возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысит избирательность радиоэлектронной аппаратуры», — уточнила конструктор НПП «БУТИС» Светлана Дорофеева.

НПП «БУТИС» специализируется на производстве радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Их используют в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления.

Предприятие работает на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2020 года. Здесь создали 60 высококвалифицированных рабочих мест.