Технологии 20 июня 2023, 07:20 Овчинский: инвесткалькулятор для расчета затрат на развитие предприятия разработали в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Команда Dream Safety Team победила в пятом конкурсе на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Участники решили задачу по созданию цифрового сервиса по расчету затрат на развитие промышленного производства. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Специалисты Департамента предложили участникам конкурса создать автоматизированный сервис расчета затрат на развитие промышленного производства. По нашей задаче мы получили 36 командных заявок. За 10 дней необходимо было разработать решения, которые смогут улучшить инвестиционный потенциал и промышленное развитие города», — рассказал он.

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Она продемонстрировала новый сервис, с помощью которого каждый пользователь может вычислить издержки на создание нового или развитие уже имеющегося производственного завода в столице.

Благодаря новому инвестиционному калькулятору можно узнать, сколько средств нужно выделить на выплату зарплаты сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования и другие вопросы. Чтобы получить детализированный отчет, пользователю достаточно ввести по ним исходные данные.

Капитан команды Николай Павлин отметил, что они планировали создать не просто калькулятор, а полноценный портал для инвесторов и бизнесменов, благодаря которому можно рассчитать стоимость развития предприятий, находить доступные промышленные площадки, узнать о предложениях партнеров и меры государственной поддержки.

«Надеемся, что решение займет свое место в городской бизнес-среде и станет полезным ресурсом для столичных промышленников», — подчеркнул он.

За разработку инвестиционного калькулятора Dream Safety Team получила приз в размере одного миллиона рублей. Также благодаря этому они смогут развивать свой сервис при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Второе место заняла команда Cringeneers. Бронза — у участников Iron Bee.

В рамках конкурса «Лидеры цифровой трансформации» задачи для команд формируются в соответствии с актуальными запросами московских структур. В 2023 году заявки на участие прислали ИТ-специалисты со всей России и из 37 стран мира, в том числе Аргентины, Индонезии, Ирана, Сербии и других.