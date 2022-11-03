Овчинский: автомат приема платежей компании «САГА» прошел тестирование на трассе М-4 «Дон» | 360°

Технологии 03 ноября 2022, 07:20 Овчинский: автомат приема платежей компании «САГА» прошел тестирование на трассе М-4 «Дон» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На трассе М-4 «Дон» успешно завершили испытание автомата приема платежей и панели связи разработки московской корпорации «САГА», сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, это одно из высокотехнологичных предприятий столицы.

Разработка прошла тестирование

Владислав Овчинский рассказал, что с 2006 года компания разработала более тысячи устройств, многие разработки впоследствии запатентовали. В прошлом году там запустили производство автоматов по приему платежей, а теперь — панели связи.

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«Для проверки эффективности устройства были установлены на автомобильной трассе М-4 „Дон“. В ходе тестирования они продемонстрировали высокую работоспособность», — рассказал глава департамента.

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Для проведения тестирования опытный образец автомата по приему безналичных платежей установили на 51-м километре дороги. В итоге испытание прошло успешно, и специалисты высоко оценили его работу.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Новые задачи

В начале октября компания начала тестирование панели связи. Ее установили в пункте взимания планы на 133-м километре трассы М-4 «Дон». По словам гендиректора корпорации «САГА» Андрея Жолобова, разработка продемонстрировала хорошую работу в условиях перегруженной автомагистрали.

«Голосовая связь между абонентами и операторами была стабильной и не нарушалась акустическим воздействием ни легкового, ни грузового автомобильного транспорта», — уточнил Андрей Жолобов. Он добавил, что такие результаты удалось показать благодаря специализированному программному обеспечению.

Корпорация способна производить до 300 автоматов по приему платежей ежемесячно. Каждый месяц специалисты предприятия могут также изготавливать до тысячи блоков связи, которые могут применять в разных сферах для обеспечения связи — например, в железнодорожных вагонах для соединения с диспетчером.