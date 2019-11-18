Отзыв законопроекта об IT-гигантах поддержал «Яндекс»

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил об отзыве для доработки законопроекта об ограничении доли иностранных владельцев IT-гигантов. Его должны привести в соответствие со всеми рекомендациями правительства. По словам парламентария, документ получит «несколько интересных опций».

«Яндекс» назвал этот шаг правильным.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — отметили в компании.