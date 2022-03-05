«Прощай». Роскосмос показал, как российские космонавты «отстыковываются» от МКС

В Роскосмосе сняли шуточное видео, показав выход России из проекта МКС. В ролике российский сегмент станции совершил шуточную «отстыковку». Существование американской части проекта без него невозможно.

Кадры разместил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На них космонавты якобы отстыковались от МКС под песню Льва Лещенко «Прощай».

Рогозин ранее заявил об отмене запуска российской ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Байконур. Она должна была доставить на орбиту британские спутники связи OneWeb. Старт планировали произвести 5 марта. Подготовку к следующим запускам аппаратов OneWeb тоже прекратили.

После отключения от данных метеорологических спутников США и Европы в Роскосмосе займутся развитием собственных орбитальных технологий.