«Прощай». Роскосмос показал, как российские космонавты «отстыковываются» от МКС
Роскосмос снял шуточное видео об отстыковке российского сегмента МКС
В Роскосмосе сняли шуточное видео, показав выход России из проекта МКС. В ролике российский сегмент станции совершил шуточную «отстыковку». Существование американской части проекта без него невозможно.
Кадры разместил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На них космонавты якобы отстыковались от МКС под песню Льва Лещенко «Прощай».
Рогозин ранее заявил об отмене запуска российской ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Байконур. Она должна была доставить на орбиту британские спутники связи OneWeb. Старт планировали произвести 5 марта. Подготовку к следующим запускам аппаратов OneWeb тоже прекратили.
После отключения от данных метеорологических спутников США и Европы в Роскосмосе займутся развитием собственных орбитальных технологий.