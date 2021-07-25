Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля

Процесс отстыковки модуля «Пирс» от Международной космической станции пройдет 26 июля, в 13:56. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что несгораемые элементы отсека упадут в Тихий океан в 17:51 того же дня. «Пирс» присоединен к модулю «Звезда» в российском сегменте МКС. Его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который уже находится на орбите.

Изначально «Пирс» планировали отстыковать от станции еще 23 июля, но эту процедуру перенесли.

В минувшую субботу, 24 июля, Рогозин сообщил, что модуль «Наука» вышел на расчетную орбиту для соединения с МКС. После стыковки российская часть космической станции увеличится. Космонавты получат больше места для работы и хранения грузов. Кроме того, в новом модуле есть дополнительный туалет и каюта для третьего члена экипажа.