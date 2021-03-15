Оценен проект по созданию на Луне «Ноева ковчега»

Ученые намерены отправить на Луну спутник-ковчег с копиями 6,7 миллиона земных видов растений, животных и грибов. Технически, этот проект реален, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант.

Банк генов будет храниться в выдолбленных туннелях и пещерах, образованных из лавы более трех миллиардов лет назад. Это позволит защитить дикую природу Земли от возможных катастроф, таких как извержение супервулкана или ядерная война.

«Технически, это, конечно, реально. Если банк генов будет храниться в пещере, то это позволит защитить его от влияния радиации», — рассказал Эйсмант в беседе с изданием «Правда.ру».

Однако говоря о том, что там планируется совершить сотни стартов, специалист заметил, что не очень понятно, «как это все было посчитано». Он заметил, что полет на Луну с экипажем является очень дорогостоящим проектом, и если умножить эту сумму на число предполагаемых экспедиций, то проект будет неподъемный.

Эйсман также заметил, что для сохранения на Луне копии живых организмов необязательно посылать экспедицию с человеком, можно использовать роботов.

При этом он отметил, что первоначально нужно будет доказать, что реализация этого проекта стоит усилий и затрат.

На прошлой неделе стало известно, что Китай и Россия продолжили активное сотрудничество в области исследований Луны и дальнего космоса. В частности, речь идет о совместном строительстве лунной станции. Китайско-российское космическое сотрудничество имеет довольно долгую историю. К тому же власти обеих стран уделяют этому вопросу большое внимание. За последние 30 лет стороны постоянно углубляли и расширяли области сотрудничества.