Отношение детей к голосовым помощникам как к живым существам сочли опасным

В разговоре с голосовыми помощниками дети относятся к искусственному интеллекту как к живому собеседнику. Специалисты предположили, что в будущем отношения между ребенком и машиной станут более тесными.

К таким выводам пришли специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщила газета «Известия».

Сегодня возраст детей, который входят в цифровую среду, снижается. Тенденция такова, что зачастую не умеющий писать ребенок уже умеет задавать виртуальному помощнику голосовые вопросы.

«Новое поколение будет воспринимать ИИ абсолютно по-другому. Это компаньон, друг, возможно, возлюбленный», — заметила доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева. Она добавила, что техническая составляющая ИИ постепенно отходит на задний план, и возникает «что-то вроде новой техноверы».

Ученые проанализировали наиболее частые вопросы, которые задавали «Алисе» дети от пяти до девяти лет. Они интересовались «личными» подробностями — например, где живет виртуальный помощник, кто его мама и какого цвета у ИИ волосы.

Определенную возрастную группу исследователи рассмотрели не случайно: после девяти лет дети обычно специально провоцируют собеседника и задают ему неудобные вопросы.

Нередки оказались случаи, когда в разговоре с голосовым помощником ребенок допускал приказной тон. По мнению Быльевой, в дальнейшем подросток вполне способен перенести подобную модель поведения в реальную жизнь.

В СПбПУ планируют составить рекомендации разработчикам виртуальных помощников именно в плане их общения с детьми. Программистам они хотят посоветовать обращать внимание и на интеллектуальную, и на эмоциональную составляющую бота.