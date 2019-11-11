Отличное сцепление и без шума! Continental протестировала новинку: обрезиненные шипы

Порулить беспилотником, чтобы оценить новые обрезиненные шипы. Компания Continental дала доступ на управление машиной без водителя любому жителю Земли. Так испытали революционную, как ее называет сам производитель, новинку — обрезиненные шипы, которые улучшают сцепление с дорогой, не портят дорожное покрытие и не шумят.

Машина на дистанционном управлении — тоже новшество в автомире. Директор группы по работе с клиентами маркетингового агентства Action Алексей Алискин рассказал, что совместно с Continental они осуществили революционный запуск новой шины IceContact 3, сделав это нестандартным образом — дав возможность обычному потребителю управлять настоящим беспилотным автомобилем.

Теперь вопрос: в чем же шинная революция? IceContact 3 — это первые шины, где шипы «сидят» в резиновых капсулах. Плюс — они не выпадут, так как завулканизированы в покрышку. Стираются такие шипы равномерно с протектором, ведь нет никаких торчащих железяк. Проект создан компанией Continental совместно с маркетинговыми агентствами Action и 4K.

Источник фото: телеканал «360»

«На 10% улучшено сцепление шин на льду. Это очень существенно по отношению к другим членам этой категории. Прогрессом считается улучшение на 2-3%, а IceContact 3 добился улучшения сразу на 10%», — сделал акцент директор группы по работе с клиентами маркетингового агентства Action Алексей Алискин.

Обрезиненные шипы едут почти беззвучно, приятным бонусом станет тишина в салоне. Хорошие новости и для тех, кто ценит труд дорожников, ведь такие шины практически не травмируют дорожное покрытие.