  • Отличное сцепление и без шума! Continental протестировала новинку: обрезиненные шипы

    11 ноября 2019, 14:07

    Алена Собкалова, Ирина Журавлева

    Порулить беспилотником, чтобы оценить новые обрезиненные шипы. Компания Continental дала доступ на управление машиной без водителя любому жителю Земли. Так испытали революционную, как ее называет сам производитель, новинку — обрезиненные шипы, которые улучшают сцепление с дорогой, не портят дорожное покрытие и не шумят.
    Отличное сцепление и без шума! Continental протестировала новинку: обрезиненные шипы | Изображение 1

    Машина на дистанционном управлении — тоже новшество в автомире. Директор группы по работе с клиентами маркетингового агентства Action Алексей Алискин рассказал, что совместно с Continental они осуществили революционный запуск новой шины IceContact 3, сделав это нестандартным образом — дав возможность обычному потребителю управлять настоящим беспилотным автомобилем.

    Теперь вопрос: в чем же шинная революция? IceContact 3 — это первые шины, где шипы «сидят» в резиновых капсулах. Плюс — они не выпадут, так как завулканизированы в покрышку. Стираются такие шипы равномерно с протектором, ведь нет никаких торчащих железяк. Проект создан компанией Continental совместно с маркетинговыми агентствами Action и 4K.

    Отличное сцепление и без шума! Continental протестировала новинку: обрезиненные шипы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «На 10% улучшено сцепление шин на льду. Это очень существенно по отношению к другим членам этой категории. Прогрессом считается улучшение на 2-3%, а IceContact 3 добился улучшения сразу на 10%», — сделал акцент директор группы по работе с клиентами маркетингового агентства Action Алексей Алискин.

    Обрезиненные шипы едут почти беззвучно, приятным бонусом станет тишина в салоне. Хорошие новости и для тех, кто ценит труд дорожников, ведь такие шины практически не травмируют дорожное покрытие.