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    08 октября 2020, 11:12

    Откуда возникает эхо во время телефонного разговора? Объяснил эксперт

    Артур Блянихов

    Руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов разъяснил агентству «Прайм», почему во время беседы по телефону возникает эхо.
    Откуда возникает эхо во время телефонного разговора? Объяснил эксперт

    Специалист заверил, что эхо никак не связано с «прослушкой». По его словам, оно может возникнуть из-за проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях, отсутствия функции шумоподавления или проблемы в аналоговых сетях передачи голоса.

    «В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля», — цитирует Данилова «Царьград».

    Он добавил, что акустическое эхо, которое слышно при телефонном разговоре, всегда вызвано проблемами у вашего собеседника, а не у вас. Оно возникает, если человек говорит через громкоговорящий спикер или на громкой связи.

    «Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете», — заметил эксперт.

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