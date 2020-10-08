Откуда возникает эхо во время телефонного разговора? Объяснил эксперт

Специалист заверил, что эхо никак не связано с «прослушкой». По его словам, оно может возникнуть из-за проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях, отсутствия функции шумоподавления или проблемы в аналоговых сетях передачи голоса.

«В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля», — цитирует Данилова «Царьград».

Он добавил, что акустическое эхо, которое слышно при телефонном разговоре, всегда вызвано проблемами у вашего собеседника, а не у вас. Оно возникает, если человек говорит через громкоговорящий спикер или на громкой связи.

«Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете», — заметил эксперт.

В свою очередь техноблогер, главред портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал об особенностях нового iPhone 12. Отмечается, что смартфон получит поддержку 5G и более производительный процессор. Кроме того, устройство оснастят обновленной камерой и датчиком Lidar.