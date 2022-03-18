Открылась регистрация на интенсивы по ИИ в МФТИ

Интенсивы по искусственному интеллекту пройдут в Московском физико-техническом институте с 24 марта по 24 апреля в рамках пятого Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode. Об этом сообщил оргкомитет Центра развития IТ-образования МФТИ.

«Мы обеспечиваем поддержку интересными лекциями от экспертов крупных IT-компаний и топовых преподавателей МФТИ», — рассказал директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

Для тех, кому интересно спортивное программирование, пройдут отдельные интенсивы — с 18 по 22 апреля.

Участники интенсива получат удостоверение о дополнительном профессиональном образовании или сертификат о прохождении курса.

МФТИ совместно с ведущими российскими вузами проводит Всероссийский фестиваль RuCode в пятый раз, поддержку оказывает Министерство науки и высшего образования РФ, а также компании «Сбер» и «Яндекс».

Ранее стало известно, что вакансия разработчика Java стала самой высокооплачиваемой в Москве в марте, соискателю предлагают зарплату до 450 тысяч рублей в месяц.