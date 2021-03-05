Российские операторы, предоставляющие фиксированный беспроводной доступ в интернет, отключат часть своих абонентов после 10 марта. Проблемой стало истечение срока десятилетнего разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование диапазона от 3,4 до 3,6 гигагерц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей рынка.

В 2011 году операторы получили доступ к этому диапазону частот и начали использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет. Источник сообщил журналистам, что представители компаний уже поднимали вопрос о продлении разрешения. Но заседания Госкомиссии пока не было.

Собеседник издания пояснил, что непродление разрешения на использование частот приведет к потере дохода. Оставшихся без связи клиентов придется переводить на другое оборудование. Кроме того, сами частоты являются выгодным активом.

Пострадают и сами клиенты. В основном это малый и средний бизнес, которому придется за счет повышения абонентской платы покрыть расходы оператора.

По независимой оценке, всего в России сейчас около 100 тысяч человек пользуются фиксированным беспроводным доступом в интернет. Для большинства из них это единственный способ оставаться на связи, так как кабель в места нахождения клиентов тянуть нерентабельно.

Выходом после отключения передатчиков станет только мобильный интернет, но для устойчивой связи абоненты начнут искать альтернативу.